Можливо, новий політичний проєкт, – Железняк про причини виходу Притули з "Голосу"

Сергій Притула заявив, що виходить з партії "Голос" нібито через керівництво політсили. Водночас голова фракції Ярослав Железняк припустив, що причина в особистих амбіціях або новій політсилі.

Він наголосив, що Притула нібито сам не знає, чого хоче. Лише 31 травня була інформація про те, що шоумен збирається очолити партію.

До теми Притула оголосив про свій вихід з "Голосу"

"Станом на минулий понеділок (31 травня – 24 канал) я знав, що Сергій готується стати головою партії – щонайменше взяти участь у таких виборах. Наприкінці тижня вже з'являлась інформація, що він хоче вийти з партії. Що змінилось за цей час – не знаю", – сказав Железняк.

Водночас членкиня партії Олександра Устінова підтримує Притулу та заявила про те, що саме Ярослав Железняк та Кіра Рудик "захопили" владу партії та виштовхують звідти незручних їм людей.

За його словами, не було ніяких голосувань, які могли б вплинути на рішення Притули.

В нас були майже 100% збіг голосувань. Можливо, це персональні амбіції Сергія або ідея про новий політичний проєкт – я не знаю,

– наголосив голова фракції.

Я не знаю, про яке голосування говорить Сергій, – Железняк

Сергій Притула зазначив, що деякі члени фракції у Раді голосують всупереч бажанням виборців. Однак Железняк не погоджується.

"Якщо про посилення конституційних повноважень президента – так, таке було, але були й партійні розслідування. Ми дійшли висновку, що не було політичної корупції. Сергій про це чудово знав. Якщо ми говоримо про якісь інші речі – треба говорити фактами", – підсумував голова фракції.

Реакція "Голосу" на вихід Притули з партії: дивіться відео