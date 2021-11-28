Жертв уже троє: під завалами у Новій Одесі знайшли чоловіка
Джерело:ДСНС
Рятувальники знайшли під завалами будинку в Новій Одесі на Миколаївщині тіло чоловіка. Таким чином кількість жертв вибуху зросла до трьох.
Рятувальники продовжують роботу з пошуку можливих жертв вибуху. До цього залучили 232 осіб та 53 одиниці техніки.
Що було раніше У багатоповерхівці на Миколаївщині трапився вибух газу: фото руйнувань
Загиблого поки не ідентифікували
Тіло чоловіка знайшли 28 листопада близько 16:10. Загиблого ще не ідентифікували, тому жодних інших даних рятувальники не повідомили.
Потужний вибух забрав життя уже трьох людей. Спершу рятувальники знайшли тіло жінки, яка мешкала у квартирі, в якій стався вибух. Пізніше під завалами виявили тіло чоловіка.
Одна людина перебуває в лікарні з переломами, ще 2 в шоковому стані, однак від госпіталізації відмовилися.
Рятувальні роботи на місці вибуху в Новій Одесі: дивіться відео
Вибух в Новій Одесі: головне
- Потужний вибух в п'ятиповерхівці в Новій Одесі прогримів уранці 27 листопада.
- Вибух був настільки сильним, що зруйнував 4 квартири – 2 на четвертому поверсі та ще 2 на п'ятому.
- Причиною трагедії став вибух газу.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
- 54 мешканців будинку евакуювали.