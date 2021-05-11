Стрілянина в школі в Казані: оприлюднили список загиблих та поранених

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У Казані 19-річний Ільназ Галявієв відкрив вогонь по школярах та педагогах. Відомо, що загинули щонайменше 10 осіб, серед них восьмеро – 14 та 15-річні учні. Ще 21 людина перебуває в лікарні.

Джерело:

Life Shot

Попередній список загиблих під час трагічних подій у гімназії №175 оприлюднили у телеграм-каналах. Серед жертв Галявієва – 8 восьмикласників та дві вчительки.

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Хто загинув під час нападу:

  • Ельвіра Ігнатьєва – 26 років, вчителька англійської мови; 
  • Венера Айзатова – 55 років, вчителька початкових класів;
  • А. Шайхутдінов – 14 років;
  • А. Гаріфулліна – 15 років;
  • Д. Гайнутдінов – 14 років;
  • А. Волков – 15 років;
  • З. Галімзянова – 15 років;
  • А. Заріпов – 14 років;
  • І. Нагімулліна – 14 років;
  • А. Хайруллін – 14 років.

Потерпіла внаслідок нападу 21 людина, серед них 18 – діти. Восьмеро школярів зараз у лікарні з вогнепальними пораненнями. Решта отримали травми, коли стрибали з вікон школи.

Хто отримав поранення під час стрілянини:

  • А. Шигапов, 9 років – вкрай важкий стан (вогнепальне поранення черевної порожнини, крововтрата 3 літри);
  • А.Гумерова, 15 років – важкий стан (переломи гомілки і таза);
  • Т. Зіянгарєев, 14 років – важкий стан (множинні вогнепальні поранення);
  • К. Ібрагімов, 14 років – важкий стан (осколкові поранення, переломи після падіння з висоти);
  • Л. Кіямова, 13 років – важкий стан (вогнепальні поранення грудей, переломи);
  • К. Хасанов, 14 років – важкий стан (перелом стегна при падінні з висоти);
  • І. Сунгатуллін, 14 років – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення в спину);
  • Р. Агзамова, 9 років – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення гомілки);
  • А. Бікмулліна, 15 років – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення попереку);
  • А. Хайруллін, 9 років – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення грудної клітини, плеча);
  • А. Ібрагімов, 9 років – стан середньої тяжкості (рвана рана кисті, падіння);
  • М. Ібрагімова, 8 років – стан середньої тяжкості (рвана рана коліна, падіння);
  • З. Ісраїлова, 10 років – стан середньої тяжкості (забита рана гомілки, падіння);
  • С. Орлова, 13 років – стан середньої тяжкості (перелом гомілки, падіння);
  • А. Шарафутдинова, 8 років – стан середньої тяжкості (перелом щиколотки, падіння)
  • Д. Зуєва, 13 років – стан важкий (перелом хребта, падіння);
  • Р. Сагдєєв, 14 років – стан середньої тяжкості (забиття голови, падіння);
  • К. Гіматов, 7 років – стан середньої тяжкості (рана щічної області, падіння);
  • М. Мустафін, 62 роки – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення голови, живота, кісток таза);
  • Д. Галліуліна, 50 років – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення плечової кістки);
  • А. Садікова, 19 років – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення м'яких тканин шиї і голови).

Загибла вчителька потрапила під кулі, бо вийшла в коридор

В мережі уже поширили інформацію про загиблу вчиельку англійської мови. 26-річна Ельвіра Ігнатьєва загинула, бо вийшла в коридор, почувши постріли. У гімназії №175 вона працювала протягом 4 років.

Коротко про стрілянину в Казані:

  • 11 травня у школі в російській Казані сталася стрілянина.
  • У результаті нападу загинули 8 учнів та 2 вчительки.
  • Нападником виявився 19-річний Ільназ Галявієв. Його затримали.
  • Наприкінці квітня хлопця відрахували з коледжу і він отримав дозвіл на зброю.
  • Як виявилось, Галявієв закінчив 4 роки тому саме цю гімназію.