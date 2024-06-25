Жертви в Криму – наслідок роботи російської ППО, а не українського удару, – ISW

Аналітики дійшли висновку, що жертви серед цивільного населення в Криму не були наслідком удару України. Все відбулося через відхилення української ракети, що спричинене російською системою ППО.

Нагадаємо, що внаслідок роботи російської ППО над Севастополем постраждали 144 особи, серед них – 27 дітей. Варто зазначити, що на момент атаки у місті не вмикали сирени для сповіщення населення про ракетну небезпеку.

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Як російська недбалість призвела до жертв у Криму

У звіті ISW зазначено, що інформаційна операція Кремля, яка пов'язує події у Дагестані та Криму, є безглуздою.

Інформаційна операція Кремля, яка пов'язує події у Дагестані та Криму, є безглуздою хоча б тому, що жертви серед цивільного населення в Криму стали наслідком перехоплення Росією ракети, що летіла в напрямку Криму, а не навмисного українського рішення про націлювання,

– мовиться у звіті.

Міністерство оборони Росії визнало, що російська система ППО змусила українську ракету відхилитися від траєкторії польоту і вибухнути над Севастополем.

Неназваний американський чиновник повідомив агентству Reuters, що російські сили змогли перехопити ракету ATACMS, націлену на російську пускову установку, внаслідок чого ракета вибухнула і осколками засипала севастопольський пляж.

Експерти додають, що російські офіційні особи також не надали жодних доказів на підтвердження своїх заяв про причетність України або США до теракту в Дагестані.

Яку роль для росіян відіграє Кримський міст зараз

Українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські війська зменшили обсяги військових перевезень через Кримський міст.

Ймовірно, це пов'язано зі зусиллями створення логістичних ліній, що з'єднують материкову частину Росії та окупований Крим через окуповані південні райони Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Проте міст через Керченську протоку залишається важливим для підтримки російської окупації Криму.

Аналітики зазначають, що українські удари з великої відстані по мосту через Керченську протоку розірвуть важливу лінію зв'язку для російських військ, що базуються в окупованому Криму, і ускладнять їхню здатність підтримувати окупацію та базування на півострові.

Руйнування мосту змусило б російських військових покладатися на довгий маршрут уздовж північного узбережжя Азовського моря, що посилило б вразливість українських сил уздовж головної російської лінії розмежування.