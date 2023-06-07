Жінка з дітьми, яких врятували з даху в Олешках, вже у безпечному місці: емоційні фото
Джерело:Ювенальна поліція України
Українські захисники зуміли врятувати жінку з дітьми, які благали про допомогу з горища в окупованих Олешках. Наразі вони вже у відносній безпеці.
Жінку з дітьми зуміли евакуювати до Херсона. На місці їм надали усю необхідну допомогу.
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Захисники зуміли евакуювати сім'ю з окупованих Олешків
Нині мережу облетіли відео з окупованих Олешків Херсонської області. Бійці з 406-ї артилерійської бригади ЗСУ, які нині захищають Україну на південному напрямку, під час польоту БпЛА виявили на даху одного з будинків у тимчасово окупованих Олешках жінку з двома дітьми, які благали про порятунок. Спершу їм передали воду та їжу дронами, а згодом їх таки змогли забрати на човні.
Одразу було прийнято рішення знайти шляхи, аби евакуювати цю родину. І нам це вдалося. Жінку з дітьми було евакуйовано та надано усю необхідну допомогу. Наразі вони перебувають у безпечному місці,
– повідомили у Ювенальній поліції.
"Громадське" повідомляє, що сім'я наразі в Херсоні.
Українські військові врятували жінку з дітьми: дивіться відео
На відео жінка захоплено розповідає, що їм українські військові з дрона скидали допомогу і на цьому моменті помітила, що в небі ще один дрон.
Чоловіки, які евакуювали сім'ю, зізналися, що самі військові. Проте на момент евакуації вони не знали, чий дрон спостерігає за ними в небі.
На щастя, він виявився українським – він фільмував порятунок родини з пташиного польоту.
До речі, на відео також видно, що окрім жінки з дітьми вдалося евакуювати ще щонайменше трьох собак та кота.
Українські захисники врятували маму з дітьми з окупованих Олешків: фото Ювенальної поліції
Як триває евакуація з Херсонської області
- Очільник МВС України повідомив, що зараз в зоні підтоплення залишаються 30 населених пунктів. 20 із них – на підконтрольній території і 10 на тимчасово окупованій.
- На лівому березі Дніпра окупанти залишили людей напризволяще. Тому Україна звернулася до міжнародних організацій і виробляє план, як врятувати людей.
- Відомо, що станом на вечір рятувальниками, поліцейськими та волонтерами вже евакуйовано 1 894 людини. Ірина Верещук розповіла, що спершу людей потягом перевозять до Миколаєва, а звідти вже – до Одеси, Києва, Хмельницького, Вінниці й Львова.