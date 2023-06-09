Рахували сходинки, по яких підіймалась вода, – жінка з дітьми, яку врятували з-під Олешок

З-під окупованих Олешок, що на Лівобережжі Херсонщини, наші військові врятували родину. Їх помітили з дрона на горищі будинку.

Військові, помітивши жінку з двома дітьми, спочатку скидали їм воду та харчі. Вже 7 червня їх змогли врятувати. Жінка розповіла в ефірі телемарафону, що не може передати емоцій, які відчувала, коли розуміла, що їде додому, пише 24 Канал.

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Батька віднесло потоком в останню мить

Катерина з двома дітьми була в дачному кооперативі, коли почала підійматися вода. Жінка зі старшим сином та 4-річною донечкою опинилась на горищі чужого будинку, рятуючись від затоплення. Адже їхній будинок на той момент вже був затоплений.

До вищої будівлі родина підпливла з батьком Катерини. Проте його в останню мить віднесло потоком разом з запасами води та їжі. Чоловік тільки встиг подати родині сумку з телефоном та документами.

Катерина залишилась одна з дітьми без води та їжі. Пригадує, що тільки дивилась на драбину, якою вони піднялись на горище.

На ній було 10 ступеньок і я постійно дивилась, скільки ще сухих залишається. От я якийсь час дивилась – 9 залишилось, 8. Вчора (7 червня – 24 Канал) – 7,

– пригадала жінка.

ЗСУ врятували жінку з дітьми

Вона розповіла, що спочатку вони почули звук від дрона. Згодом показала, що у них немає, ані їжі, ані води.

"Маша плаче: "Мама, я пити хочу", "Мама, я хочу їсти". Як 4-річній дитині пояснити, що цього немає", – пригадала жінка.

Військовослужбовець ЗСУ з позивним "Санта" розповів, що вони дали жінці зрозуміти, що свої, увімкнувши сигнальні габарити. Згодом сім'ю вдалось врятувати.

Жінка вже на українській території не затопленій території під звуки вибухів подякувала захисникові та розповіла, що збереже пляшку з водою, яку він кинув з дрона. На ній напис: "Тримайтесь, без паніки. Евакуація буде".

Що відомо про порятунок родини з-під Олешок