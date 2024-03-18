Жінка з інвалідністю за солідні гроші "продавала" чоловікам можливість виїхати з України

В Україні діє воєнний стан, через що військовозобов'язані чоловіки не мають можливості виїжджати за кордон без поважних причин. Одна з них – супровід дружини з інвалідністю. І саме це надихнуло винахідливу жінку організувати "весільний бізнес".

Детальніше про це розповіли у Державній прикордонній службі України. Іронічно почали свій допис зі слів: "Одружися зі мною, якщо хочеш за кордон".

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Шлюб за 10 тисяч доларів

Винахідлива жінка, у котрої є група інвалідності, пропонувала своїм "клієнтам" укласти шлюб. За свої скромні послуги вона просила 10 тисяч доларів.

Після цього так званий наречений отримував можливість виїхати за кордон. Мовляв, він супроводжує особу з інвалідністю. Втім, як пишуть у ДПСУ, цей "весільний бізнес" провалився. Вдалося затримати організаторку цієї незаконної схеми, коли вона отримала частину коштів за її "послуги".

У ДПСУ зазначають, що фігурантці слідчі поліції повідомили про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення.

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В Україні – бум фіктивних шлюбів

У новому законі про мобілізацію можуть врегулювати це питанні. Адже останнім часом побільшало зловживань, пов'язаних із доглядом за людьми з інвалідністю. Якщо точніше, то укладення фіктивних шлюбів з метою виїхати за кордон.

Журналісти видання NGL.media взялися за аналіз буму на фіктивні шлюби, укладені з жінками з інвалідністю. Вони дослідили схему, яку активно використовують нині ті чоловіки, котрі прагнуть уникнути мобілізації. Для цього вони фіктивно одружуються з жінками з інвалідністю, після чого отримують відстрочку та можливість законно перетнути державний кордон.

Найскладніше те, що у подібного роду справах довести фіктивність шлюбу практично неможливо. Водночас правоохоронцям таки вдається іноді затримувати людей, котрі на організації подібного роду шлюбів заробляють гроші.

Журналістам вдалося знайти учасників подібних схем. Вони за організацію фіктивних шлюбів беруть від 1500 до 7000 доларів.

Водночас у ДПСУ зауважили, що схема з одруженням з жінкою з інвалідністю не настільки поширена для виїзду за кордон. Так, подібні випадки фіксують періодично. Але їх менше, якщо порівнювати зі спробами виїхати за кордон з підробленими документами: довідками МСЕК про інвалідність, документами ТЦК та СП про зняття з військового обліку та іншими.