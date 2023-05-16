"Я подам на вас до суду": навіженій дружині окупанта в Криму заборонили слухати гімн Росії

Божевільна дружина загарбника в тимчасово окупованому Криму влаштувала справжню істерику. Власне, жінці не дозволили ввімкнути гімн Росії у кафе та співати його.

У вівторок, 16 травня, у мережі набуло розголосу відео, на якому пришелепкувата жінка влаштувала справжній скандал в одному з кафе Криму. Про це інформує 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Чого хотіла божевільна

З ролика зрозуміло, що доля в "бідолахи" дуже невесела. Власне, її "коханий" брав участь і у війні проти Сирії, і у війні проти України. Тривалий час очікування чоловіка, вочевидь, негативно повпливав на її психічне здоров'я, тому жінка збожеволіла та тепер хоче співати всюди гімн держави-терористки.

Дайте мені відповідь на запитання, чому я не змога заспівати… Тому що цей мій чоловік. Він брав участь у двох війнах у Сирії та (так званій – 24 Канал) "СВО". Ви в курсі? Я його чекала вагітна 7 місяців. Чому я в закладі не можу заспівати гімн Росії. Дайте мені відповідь на запитання, на якій підставі ви тут працюєте,

– кричала навіжена ватниця.

Окрім того, вона заявила, що подасть до суду на працівників цього кафе. Власне, було б добре, якби вона справді це зробила, однак прийшла зі своєю "заявою" саме до одного з українських судів.

Там їй би точно винесли "справедливе рішення". І заодно ухвалили рішення щодо її чоловіка, який, за словами самої ж ватниці, був на стількох війнах.

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