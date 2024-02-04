Хотіла розвіяти прах батька та ледь сама не померла: у Уельсі жінку знімали з гори гелікоптером

У Уельсі похід на гору Трифан ледь не завершився трагедією. Жінці довелося балансувати кілька годин на крихітному виступі, поки її не врятували.

Трифан – це одна з найвищих гір уельського регіону Сноудонія. 32-річна медсестра Кітті Гаррісон відправилася на її вершину з прахом батька, щоб влаштувати йому проводжання.

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Що сталося на горі

Кітті Гаррісон послизнулася, після того, як розвіяла прах близького родича. Це сталося, коли вона спускала з гори приблизно на третині шляху від її вершини (близько 917 метрів).

На щастя, жінка виявилася досвідченою альпінисткою. Вона запечилапа за маленький виступ у яру, який і врятував її від смерті.

Медсестра ледь не загинула на горі Трифан / Фото Darlun/BBC

Моя нога послизнулася на нещільній гальці, я досить сильно посковзнувся і приземлилася на крихітний виступ. Якби я спустилася не з того боку, я б полетіла прямо з гори, і не впевнена, що була б тут сьогодні,

– заявила вона журналістам.

Сама жінка не знає, скільки метрів вона пролетіла. Їй довелося ненадійно балансувати на цьому виступі на висоті у 91 метр понад 3 години.

Жінка чекала на порятунок кілька годин / Фото Darlun/BBC

До Кітті Гаррісон відправили 12 гірських рятувальників та гелікоптер. Через вітер та нерівний рельєф гвинтокрил не міг до неї наблизитися. Тому транспорт піднявся над нею, а рятувальники спустилися. Сама операція тривала близько 7 годин.

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