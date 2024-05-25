В Одесі жінка осквернила меморіал загиблим захисникам – сходила в туалет просто на площі

В центрі Одеси, на Європейській площі, жінка вчинила цинічну наругу – вирішила сходити в туалет і підтертися прапорцями з іменами загиблих захисників.

Осквернила меморіал пам'яті захисників

Сталось це просто серед білого дня, пише Думська. Очевидці зафіксували наругу над державними символами на фото і відео. На інцидент уже відреагували в поліції.

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На відео чути, що перехожі намагалися напоумити порушницю. Однак, та заявила, що вагітна.

"Я вагітна, мені закортіло", – сказала жінка.



Жінка сходила в туалет просто на меморіал / Фото Думська



Цинічну наругу зафіксували очевидці / Фото Думська



Жінка осквернила пам'ять про загиблих героїв / Фото Думська

Порушниці світить 3 роки ув'язнення

Правоохоронці повідомили, що розпочали досудове розслідування: подію кваліфіковано за 2 статтями Кримінального кодексу України. Правопорушниці загрожує до 3 років позбавлення волі.

Жінка сходила в туалет на Європейській площі: відео

На відео і фото, які поширили в мережі, жінка справляє природні потреби на газонній частині серед площі, де встановлені державні символи, прапорці, у пам'ять про полеглих героїв-захисників. Жінка використала державні символи як гігієнічний засіб,

– ідеться у повідомленні поліції.



Порушниця була п'яною, її уже затримали / Фото Нацполіції

Зазначають, що поліцейські за лічені години встановили особу правопорушниці та розшукали її.

Порушниці 28 років і, як додають у пресслужбі Нацполіції, на момент затримання вона мала ознаки сп'яніння.

Наруга над символами