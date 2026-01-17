Розпочато досудове розслідування за фактом хуліганства. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Рівненщини.
Що відомо про хуліганство у Рівному?
На місце виклику прибули поліцейські, втім, там порушниці уже не було. Жінку за наданим описом вдалося розшукати на сусідній вулиці.
Як виявилося, зловмисниця – 41-річна мешканка Рівного.
Вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння: прилад драгер показав 0,91 проміле,
– повідомили у поліції.
Жінка поперекидала портрети воїнів / Фото Нацполіції
Правоохоронцям жінка пояснила, що портрети воїнів її дратують, бо нагадують про війну.
Вона не шкодує про свій вчинок, але перед родинами загиблих попросила вибачення.
Окрім хуліганства, порушницю притягнули до адмінвідповідальності за перебування в громадському місці напідпитку.
Втрати Рівненщини на війні
На війні загинув археолог та реставратор з Рівного Олексій Войтюк. Свій останній бій він прийняв під Бахмутом. Його вважали зниклим безвісти з 2023 року.
У Херсонській області загинув 30-річний капітан Олександр Подвишенний, який також вважався зниклим безвісти. Він був поетом, учасником Революції Гідності та брав участь в антитерористичній операції.
Через обстріл на Костянтинівському напрямку загинув 42-річний капітан поліції Олександр Крамаренко. Він служив у ЗСУ майже 8 років, брав участь у миротворчих місіях, а також мав численні нагороди.