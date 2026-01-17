Розпочато досудове розслідування за фактом хуліганства. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Рівненщини.

Що відомо про хуліганство у Рівному?

На місце виклику прибули поліцейські, втім, там порушниці уже не було. Жінку за наданим описом вдалося розшукати на сусідній вулиці.

Як виявилося, зловмисниця – 41-річна мешканка Рівного.

Вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння: прилад драгер показав 0,91 проміле,

– повідомили у поліції.

Жінка поперекидала портрети воїнів / Фото Нацполіції

Правоохоронцям жінка пояснила, що портрети воїнів її дратують, бо нагадують про війну.

Вона не шкодує про свій вчинок, але перед родинами загиблих попросила вибачення.

Окрім хуліганства, порушницю притягнули до адмінвідповідальності за перебування в громадському місці напідпитку.

