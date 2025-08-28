Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Чому помер син Ольги Шарипової?

У місті Балей, що розташоване на Забайкаллі, 27 серпня зупинилося серце син росіянки Ольги Шарипової, яка стала відома після того, як померла на могилі іншого сина, який загинув на війні.

Чоловік був старшим сином у родині Шарипової. Після похорону матері в нього загострилася виразка шлунку. Коли він перебував у родичів, йому раптово стало зле.

З невідомих причин медики відмовилися приїхати на виклик. Хворий мав чекати на прибуття фельдшера. Однак сусіди родини поділилися, що вижити чоловік не зміг і помер через деякий час.

Як померла росіянка Ольга Шарипова на могилі свого сина-окупанта?