Її тіло знайшли працівники кладовища. Деталі повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Що відомо про смерть матері окупанта?

Максим Шарипов народився та виріс у Забайкаллі. Після армії він підписав контракт з міноборони та служив у російському війську на посаді старшого механіка-водія танкового батальйону.

У 2022 році хлопець отримав поранення, але після лікування знову повернувся на фронт. Загинув окупант улітку 2025 року на Донеччині.

За словами знайомих сім'ї, мати Ольга важко переживала втрату та часто приходила на кладовище. Незабаром після 40-го дня жінка померла просто біля могили сина. Її тіло виявили робітники.

У вівторок, 26 серпня, Ольгу поховають поруч. Жінці було близько 50 років. Ймовірно, у неї залишилися двоє неповнолітніх синів.

До речі, станом 25 серпня, відповідно до звіту Генерального штабу ЗСУ, актуальні втрати особового складу російської армії складають близько 1 076 940 осіб.

