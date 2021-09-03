Жінка потонула у власному будинку: ураган Іда у США змітає все на своєму шляху

Ураган Іда накрив південне узбережжя Америки. Він став найпотужнішим за майже 20 років. Негода забрала життя щонайменше 8 людей і наробила чимало лиха мешканцям кількох штатів.

Ураганний вітер і рясна злива змітають все на своєму шляху. Затоплюють вулиці і руйнують будинки.

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Люди не здатні протистояти стихії, вони намагаються врятуватись у будь-який спосіб.

Втрачені будинки та долі

Приблизно 1,5 тисячі будівель у трьох південних штатах або постраждали від негоди, або взагалі перетворені на купу брухту. В місті Гранд-Айл майже нема оселі, яка б не зазнала руйнувань.

Буревій обірвав проводи та повалив стовпи електропередач. Без світла залишились тисячі американців. Повністю знеструмлено місто Новий Орлеан в Луїзіані.

"Я бачив як дах почав буквально розходитися. Ми бачили, як через дорогу від нас будівлі розлітаються. Коли дах почав руйнуватися і будівля тремтіла, ми всі злякалися", – розповів поліцейський Скутер Ресбер.

Я втратив будинок, мій онук також. У мене є знайомий депутат і сержант, які також залишилися без житла,

– додав Ресбер.

Біля міста Лусдейл в штаті Міссісіпі розмило дорогу. Під землю пішло з десяток автівок. Там загинули 2 людей, а ще 10 отримали поранення. В штаті Луїзіана на один з будинків вітер повалив дерево, мешканець загинув під уламками власної оселі.

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В тій же Луїзіані 65-річна жінка не змогла евакуюватись з будинку, який стрімко почала затоплювати вода. Жінка втопилась. В Меріленді така ж доля спіткала 19-річного юнака. Наразі відомо про приблизно 10 смертей. Влада визнала, що кількість жертв може бути значно більшою, адже досі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Збитки, що завдала негода

В Новому Орлеані у покинутих будівлях та на уламках осель вже з'явились мародери. Поліція ввела комендантську годину.

Ураган Іда вдарив по Луїзіані в той же день, що й Катрина в 2005 році. Тоді загинули 1185 людей. Десятки тисяч будинків та об'єктів інфраструктури були знищені.

Негода змусила владу закрити основні автомагістралі і скасувати сотні рейсів у трьох аеропортах. Подекуди нема пального і на заправках, а магазини закриті. Лише за попередніми підрахунками, негода завдала збитків на 50 мільярдів доларів.

"Всюди – значні пошкодження. Нам належить багато роботи, потрібна вся допомога, яку ми можемо отримати від федерального уряду, некомерційного сектору, віруючої спільноти і, безумовно, від нас на державному рівні. Також, співпрацюючи з нашими місцевими партнерами", – зауважив губернатор штату Луїзіана Джон Бел Едвардс.

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