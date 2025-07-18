Дівчина у метро в Києві прославляла Росію, інший пасажир вдарив її

17 липня правоохоронці виявили у соцмережах інформацію щодо правопорушення у київському метро. Чоловік вдарив жінку, яка підтримувала дії окупантів.

Зазначається, що пасажирка висловлювала схвальні лозунги на користь Росії, чим спровокувала конфлікт з іншим пасажиром, і він її вдарив, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Як поліція відреагувала на інцидент у метро?

Як писали телеграм-канали, дівчина нібито лаялася, а також кричала "Слава Росії". На поширеному у мережі ролику видно, що її вдарили по голові. Після того декілька інших пасажирів запропонували висадити ту з вагона.

Наразі за вказаним фактом співробітниками управління поліції в метрополітені триває перевірка, встановлюються всі учасники цієї події, а також вирішується питання правової кваліфікації.

Поліція закликає громадян дотримуватись законності. Якщо ви стали свідком правопорушення – повідомте правоохоронні органи,

– йдеться у заяві поліції Києва.

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