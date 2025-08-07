Про це пише 24 Канал з посиланням на ГУНП Київщини.
Жінка викинула собаку з вікна: що відомо?
Правоохоронці Київщини 6 серпня отримали повідомлення про жорстоке поводження з твариною.
За даними поліції, 42-річна місцева жителька підібрала собаку на вулиці та залишила його собі.
Коли справжній власник дізнався, де перебуває його улюбленець, і прийшов за твариною, жінка відмовилася відчинити двері, після чого викинула собаку з вікна четвертого поверху,
– ідеться в повідомленні.
На щастя, тваринка внаслідок падіння не постраждала.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Досудове розслідування триває.
До слова, наприкінці травня поліція розповіла про випадок, де на Прикарпатті підлітки жорстоко поводилися з твариною. Вони викинули кота з третього поверху.