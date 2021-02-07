Жінка вперше в історії отримала посаду в Синоді єпископів: деталі про призначення

Папа Римський Франциск вперше призначив жінку на офіційну посаду до Синоду єпископів. Сестра Наталі Бекар стала однією із заступниць секретаря архієрейського Синоду.

Синод єпископів консультує Папу Римського, а також вирішує певні спірні питання в діяльності Католицької церкви.

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Після призначення сестра Бекар має право голосу в цьому органі. Щодо її обов'язків, то вона супроводжуватиме секретаря Синоду та виконуватиме його доручення.

Призначення Франциска Наталі Бекар охарактеризувала як "довіру до жінок у церкві". Адже останнім часом понтифіка все частіше закликали вводити жінок на посади.

Що відомо про Синод єпископів? Орган створений у 1965 році Папою Павлом VI. Це було зроблено на прохання учасників Другого Ватиканського Собору. Наразі Синод очолює кардинал Маріо Грехом.

Дані з Орган створений у 1965 році Папою Павлом VI. Це було зроблено на прохання учасників Другого Ватиканського Собору. Наразі Синод очолює кардинал Маріо Грехом.Дані з Vatican News