Дуже небезпечна подорож, – ОВА про жінку, яка втекла з окупації через Антонівський міст

Соцмережі у вівторок, 11 червня, сколихнуло відео, як жінка намагалася втекти із окупованої Херсонщини через зруйнований Антонівський міст. В ОВА прокоментували цей відчайдушний вчинок.

До контрольованої Україною території жінку вивів дрон ЗСУ. На щастя, втеча закінчилася успішно, але голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в етері телемарафону зазначив, що це дуже небезпечно, передає 24 Канал.

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Росіяни могли розстріляти жінку

Толоконніков розповів, що жителі Херсонщини втікають з окупованої частини регіону дуже часто. Але переважно роблять вони через Сумщину або Польщу чи Словаччину.

Він додав, що жінці пощастило вийти з окупації живою.

Зовсім незрозуміло, як жінка дійшла і як її там пропустили. Її там ніхто не зупиняв. Вона приїхала в Олешки, переночувала і вирішила перейти міст. Хоча, знову ж таки за її словами, вона не знала, що він зруйнований, їй ніхто не розказав. Але це дуже небезпечна "подорож". Їй дуже пощастило, що росіяни не розстріляли,

– сказав Толоконніков.

На його думку, можливо, росіяни хотіли перевірити, чи хтось є на тому березі, тому й пропустили жінку. Їй пощастило, що наші військові пильнували цей квадрат і провели її, бачачи, що це – цивільна людина, яка нічим не загрожує.

"Я уявляю, якби цивільна людина пішла до росіян на лівий берег. Вона б і до половини моста не дійшла б. Були випадки, коли люди виходили на Антонівський міст, а вони одразу починали гатити", – додав голова пресофісу Херсонської ОВА.

Він додав, що, на щастя, таких випадків небагато. "Але ми, як завжди, готові своїм громадянам допомагати. Люди хочуть втекти з лівого берега, з окупації, попри те, що там є рідні і домівки, але вони уже не можуть там знаходитися", – підсумував Толоконніков.

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