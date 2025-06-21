Трагедія на Житомирщині: мати загинула під час сімейного відпочинку поблизу водойми

На Житомирщині загинула жінка внаслідок вибуху гранати. Слідство встановило, що вибухівка належала її чоловіка.

Трагічна подія сталася в Корнинській громаді 18 червня. 31-річна мати, 40-річний батько та та 7-річна донька відпочивали разом поблизу водойми, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Боєприпас вибухнув у руках

Попередньо, мати взяла до рук боєприпас та зайшла у водойму. Пролунав вибух, у результаті якого жінка загинула. Інші люди не постраждали.

Слідчі з'ясували, що боєприпас приніс із собою чоловік загиблої. Згодом правоохоронці вилучили за місцем його тимчасового проживання ще три гранати та майже кілограм вибухових речовин. Чоловіка затримано. Триває досудове розслідування.

Йому оголосили про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Чоловіку загрожує до 7 років ув'язнення.

Кадри з місця трагедії на Житомирщині / Фото поліція

До слова, на Закарпатті під час застілля 50-річний закарпатець висмикнув чеку з гранати, після чого відбувся вибух. Чоловік загинув на місці, його

його 54-річний товариш – отримав поранення.