Фортуна підвела: в Австралії жінка серед ночі застрягла у смітнику

12 лютого 2023, 11:49
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Джерело:

Lad Bible

У кожного бувають погані дні. Цього разу дуже не пощастило жінці з Австралії. Серед ночі вона застрягла у смітнику.

Інцидент стався у Голд-Кості. Жінка вирушила на вечірню прогулянку. Вона ще не знала, що це стане для неї початком серії невдач.

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Спершу жінка загубила свій мобільний. Щоб повернути його, довелося лізти у сміттєвий бак. На жаль, щось пішло не так, й жінка застрягла. На щастя, це відразу зауважили.

Перехожий допоміг жінці врятуватися й розповів історію у мережі. Телефон вдалося повернути. Вочевидь, ці епічні пошуки його власниця забуде ще не швидко. 

Пасажирки влаштували масову бійку у літаку

  • Масова бійка спалахнула на борту літака, який прямував до Бразилії. Жодні спроби екіпажу втрутитися у ситуацію не мали успіху. 
  • Бійка почалася через відмову одного з пасажирів помінятися місцями. Обурена жінка накинулася на нього з кулаками. Дехто з пасажирок її підтримав. 
  • Зрештою, бійку таки зупинили. Усіх учасників вивели з літака. В авіакомпанії наголосили, що безпека – пріоритет, і всі дії екіпажу були спрямовані на те, щоб забезпечити її. 

Автор: Мар'яна Бекало