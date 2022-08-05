Залужний подякував жінкам, які служать у ЗСУ, та показав щемливе відео із захисницею

В українській армії служать не лише чоловіки. Жінки також беруть до рук зброю та виконують складні завдання.

Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що внесок кожної жінки важко навіть оцінити. Адже в ЗСУ їх тисячі.

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Залужний висловив повагу жінкам в ЗСУ

Головнокомандувач опублікував щемливе відео про жінок у ЗСУ. На ньому вони розповідають про небезпечні й складні моменти війни, які пережили. Наші жінки-воїни здаються справжніми амазонками. Їхньою відвагою можна тільки захоплюватися та навіть заздрити.

Тисячі жінок, які сьогодні служать і працюють у Збройних Силах України, роблять неоціненний внесок у захист нашої держави. Повага і вдячність кожній з них,

– поділився Залужний.

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Військовий облік і мобілізація жінок в Україні

З 1 жовтня 2022 року жінок, які мають певні спеціальності та/або професії, братимуть на військовий облік військовозобов’язаних. Це викликало хвилю занепокоєння у суспільства. Генштаб же уточнював, що жінки ставатимуть на облік лише за своєю згодою.

При цьому кого саме мобілізовуватимуть в першу чергу серед військовозобов'язаних жінок невідомо. Це залежатиме від різних чинників. Зокрема, мобілізаційного завдання Генштабу для кожного регіону, для військкоматів та від того, які спеціалісти необхідні армії. Проте жінка може отримати відстрочення від мобілізації на тих же підставах, що й військовозобов‘язані чоловіки.

Також військовозобов'язаним жінкам виїзд за межі України можуть обмежити. Ймовірно, що виїхати матимуть змогу тільки ті категорії жінок, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

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