Деякі чиновниці все ж можуть виїжджати за кордон: у Кабміні розповіли, за яких умов

4 лютого 2023, 19:34
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Жінкам-держслужбовицям під час воєнного стану заборонили виїжджати за кордон для особистих цілей. Однак є винятки.

Жінки-посадовці можуть безперешкодно відвідувати своїх дітей, які перебувають за кордоном.

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Які документи треба мати

Щоб перетнути кордон, потрібно надати свідоцтво про народження дитини або завірену копію. Підійде й інший документ, який засвідчує, що ця жінка є матір'ю неповнолітньої дитини.

Крім того, повинна бути відмітка у базі Держприкордонслужби про перетин кордону дитиною. Якщо відмітки немає, слід надати довідку про перебування дитини на консульському обліку в іншій країні.

Також чиновниця може перетинати кордон разом зі своєю дитиною.


Умови перетину кордону для чиновниць / Інфографіка уряду

Що відомо про заборону виїзду

  • 27 січня Кабмін заборонив на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.
  • Це стосується і чоловіків, і жінок. Зокрема, депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може бути виключно у службове відрядження.
  • Державні відомства мають подати прикордонникам списки посадовців, аби ті розуміли, кого можна пропускати.

Автор: Ольга Музика