Чи зможуть жінки-медики на військовому обліку виїхати за кордон: у МОЗ відповіли

Жінки-медики та жінки-фармацевти з 1 жовтня мають стати на військовий облік. Тепер українок, які обрали ці професії, цікавить, чи вони зможуть виїхати за кордон.

У МОЗ дали однозначну відповідь на це питання. Так, жінки зможуть виїхати за кордон.

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Жінки-медики та жінки-фармацевти можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Починаючи з 1 жовтня 2023 року жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок – не буде,

– мовиться у повідомленні.

У МОЗ наголосили, що наразі обмеження діють для:

деяких категорій державних службовців;

людей, які обіймають певні посади.

Що кажуть у ДПСУ

Андрій Демченко – речник ДПСУ – заявив, що жінки зможуть вільно виїхати за кордон. Обмеження щодо виїзду стосуються лише чоловіків.

"І на цей момент, і раніше жінки перебували на військовому обліку. Їхнє взяття на військовий облік (ті зміни, які вносять щодо жінок) ніяк не вплине на правила перетину кордону. Обмеження відносно жінок на даний момент не діють", – наголосив Демченко.

На військовий облік мають стати жінки, які: