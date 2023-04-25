Росія відправляє засуджених жінок на штурм Бахмута, – військовий ЗСУ
Джерело:ТСН
Тривають запеклі бої за Бахмут на Донеччині. Окупанти не полишають безрезультатних спроб захопити місто. Разом з тим відомо, що воюють за Путіна на цьому напрямку не лише зеки-чоловіки, а й – жінки.
Командир батальйону "Сила Свободи" Михайло Крижанівський констатував, що Росія відправляє в'язнів з тюрем на війну проти України. Важливо, що серед них є жінки. Усі вони воюють в так званій ПВК "Вагнера", яку контролював Євгеній Пригожин, але тепер – міноборони.
Дивіться також Бахмут стає зразком військової ганьби Росії, кожна цеглина дається їй колосальною ціною, – ЗСУ
На війні усі методи "хороші"
Як констатував військовий, ворог не шкодує особовий склад та забороняє окупантам відступати у разі чого. Разом з тим спроби штурмів є дуже жорстоким – себто ворожі командири ставляться до своїх підлеглих як до "гарматного м'яса".
ЗСУ стоять стійко і не віддають ні одного метра противнику. Сили противника постійно оновлюються вагнерівцями. Тут ПВК "Вагнера" має проблеми, адже вона перейшла під управління міноборони Росії. Крім засуджених чоловіків, там вже є засуджені жінки. Їх ПВК "Вагнера" кидає й у тил, й на штурми,
– зазначив захисник.
Також він наголосив на тому, що навіть коли на полі бою у ворога лишається 1 чи 2 людини, ворожі командири не забирають їх, а змушують далі продовжувати виконувати "завдання".
Бахмут: останні новини
- Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив, що противник втратив десятки тисяч своїх бійців на Бахмутському напрямку. Водночас загарбники не хочуть зупинятися та кожного дня штурмують місто, яке їм не кориться завдяки Збройним Силам.
- Спікер акцентував на тому, що Бахмут стає зразком військової ганьби Росії. Не допомагають окупантам ні ударні сили, ні завдання ударів всіма видами ствольної артилерії, ні обстріли з РСЗВ, авіації та дронами-камікадзе.
- Однак розслаблятися не варто, бо дуже повільно, але наполегливо окупанти вчаться на своїх помилках і часом змінюють тактику. До речі, керівник ГУР Кирило Буданов пояснював, чому ворог так зациклився на Бахмуті та не хоче звідти йти.
- За його словами, це єдине місце на полі бою, де у Росії є бодай незначні, але успіхи. Однак, очевидно, було їх досягнуто ціною шалених втрат.