Росія відправляє засуджених жінок на штурм Бахмута, – військовий ЗСУ

Тривають запеклі бої за Бахмут на Донеччині. Окупанти не полишають безрезультатних спроб захопити місто. Разом з тим відомо, що воюють за Путіна на цьому напрямку не лише зеки-чоловіки, а й – жінки.

Командир батальйону "Сила Свободи" Михайло Крижанівський констатував, що Росія відправляє в'язнів з тюрем на війну проти України. Важливо, що серед них є жінки. Усі вони воюють в так званій ПВК "Вагнера", яку контролював Євгеній Пригожин, але тепер – міноборони.

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На війні усі методи "хороші"

Як констатував військовий, ворог не шкодує особовий склад та забороняє окупантам відступати у разі чого. Разом з тим спроби штурмів є дуже жорстоким – себто ворожі командири ставляться до своїх підлеглих як до "гарматного м'яса".

ЗСУ стоять стійко і не віддають ні одного метра противнику. Сили противника постійно оновлюються вагнерівцями. Тут ПВК "Вагнера" має проблеми, адже вона перейшла під управління міноборони Росії. Крім засуджених чоловіків, там вже є засуджені жінки. Їх ПВК "Вагнера" кидає й у тил, й на штурми,

– зазначив захисник.

Також він наголосив на тому, що навіть коли на полі бою у ворога лишається 1 чи 2 людини, ворожі командири не забирають їх, а змушують далі продовжувати виконувати "завдання".

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