"Почули дивом": у Дніпрі з-під завалів будинку врятували жінку
У Дніпрі з-під завалів пошкодженого будинку вночі надзвичайники врятували жінку. У ході рятувальної операції застосували "хвилину тиші", саме так вдалося почути потерпілу.
Про це розповів заступник начальника з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Дніпропетровщини Сергій Корінний.
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Дійсно дивом. Ми застосували "хвилину тиші". Вона якраз дала позитивний результат: ми почули звуки похлопуваннями по металевому предмету і визначили основне місце для розбору завалу,
— зазначив він.
Аби звільнити потерпілу рятувальники близько години розбирали завали.
За словами рятувальника, жінка була притиснута до матрацу ліжка, голова була притиснута металевим елементом, і тільки через те, що матрац м'який, голова витримала.
"Бачили тільки одну руку, спілкувались з нею, і потихеньку пішли, пішли, й дістали її", — каже надзвичайник.
Наразі триває пошуково-рятувальна операція.
"Ми достеменно не знаємо кількість людей, від жителів інформація різна. Тому операція продовжується", — зазначив Сергій Корінний.
Кількість потерпілих зросла
За даними ДСНС, внаслідок російських обстрілів Дніпра загинули 4 людини. Їх тіла з-під завалу деблокували рятувальники. Загалом, поранення отримали 21 людина.
Надзвичайники врятували 2 людини, зокрема одну дитину.
Ворог атакував Дніпро ракетами близько 23:00 25 жовтня. Пролунали три вибухи. Внаслідок удару є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні.