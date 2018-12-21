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      Жіноча збірна України піднялася у рейтингу ФІФА

      85 Читать новость на русском
      Жіноча збірна України з футболу
      Жіноча збірна України з футболу / ffu.ua

      Жіноча збірна України з футболу піднялася у світовому рейтингу ФІФА.

      2018 й рік підопічні Наталії Зінченко закінчили на 24-й позиції у рейтингу ФІФА.

      Читайте також: Збірна України завершила 2018 рік на 28 місці в рейтингу ФІФА

      Українській збірній вдалося поліпшити свій показник на один щабель. В активі нашої команди зараз 1728 балів.

      На 15 балів "синьо-жовті" випереджають збірну Росії, яка в рейтингу на 25-му рядку. 69 очок програє команда Зінченко 23-й в рейтингу Австрії.

      Лідирує, як і раніше, США, слідом розташувалися Німеччина й Франція. Втратила одну сходинку в рейтингу Англія, замикає топ-5 Канада.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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