Жіноча збірна України піднялася у рейтингу ФІФА
Жіноча збірна України з футболу піднялася у світовому рейтингу ФІФА.
2018 й рік підопічні Наталії Зінченко закінчили на 24-й позиції у рейтингу ФІФА.
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Українській збірній вдалося поліпшити свій показник на один щабель. В активі нашої команди зараз 1728 балів.
На 15 балів "синьо-жовті" випереджають збірну Росії, яка в рейтингу на 25-му рядку. 69 очок програє команда Зінченко 23-й в рейтингу Австрії.
Лідирує, як і раніше, США, слідом розташувалися Німеччина й Франція. Втратила одну сходинку в рейтингу Англія, замикає топ-5 Канада.
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Джерело: 24 Канал
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