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Жіноча збірна України розгромно програла збірній Данії у відборі на Кубок світу

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Жіноча збірна України у матчі кваліфікації відбору на Кубок світу 2019 приймала збірну Данії. Глядачі на "Арені Львів" побачили шість голів, а українки зазнали розгромної поразки.

Збірна України пропустила перший гол ще на 6 хвилині. Його авторка – Надя Надім, яка замкнула навіс головою зі штрафного.

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Попри численні моменти у першій половині зустрічі, другий гол збірна Данії забила лише всередині тайму. Фіналістка жіночої Ліги чемпіонів Перілле Харден без особливих труднощів пройшла з м'ячем з центра поля та потужно пробила у нижній кут воріт Катерини Самсон.

Розгром же оформила Надя Надім, яка реалізувала пенальті на 52 хвилині. Вона ж могла стати авторкою хет-трику, однак згодом не реалізувала пенальті (Самсон впіймала його). 

Двома голами у матчі відзначилася Санне Троельсгорд. При цьому другий її гол був забитий вже у доданий арбітром час.

Між її двома голами українки зуміли забити "гол престижу". Ольга Овдійчук головою добила м'яч у ворота після небезпечної атаки "синьо-жовтих"

Україна – Данія 1:5

Голи: Овдійчук, 90+3 – Надім, 6, 52 (пен), Хардер, 33, Троельсгорд, 81, 90+5

У збірної України і надалі 7 очок після 5 матчів. У лідерок – збірної Швеції 15 балів. Данки мають у своєму активі 12 очок.

Наступний матч жіноча збірна України проведе у Львові проти збірної Швеції 12 червня.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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