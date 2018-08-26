Жіноча збірна України з футзалу виборола срібні нагороди на чемпіонаті світу серед студентів

У жіночому фіналі чемпіонату світу серед студентів зійшлися жіночі студентські збірні України та Росії. Ці команди вже зустрічались у рамках групового етапу. Тоді підопічні Олега Шайтанова обіграли росіянок з рахунком 2:1 завдяки двом голам Юлії Дударчук. Тому, можна було сподіватись на щось подібне і тепер.

Однак, на жаль, нашим сподіванням не судилося справдитись. Збірна Росії по ходу першого тайму взяла ініціативу в свої руки та почала шукати ключі до воріт Цикаленко. Однак, голкіпер збірної України в кількох епізодах відіграла наднадійно, рятуючи свою команду від голу.

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Та, на жаль, в одному з моментів Цикаленко все-таки виявилась безсилою. Незадовго до кінця першого тайму росіянки заробили штрафний (а для українок він перетворився на п’ятий фол). І саме після цього "стандарту" збірна Росії відкрила рахунок. Віддамо належне українським футзалісткам, які не знітились та спробували одразу зрівняти рахунок, однак в атаці у підопічних Олега Шайтанова справи йшли не найкращим чином.

А на початку другого тайму у ворота Цикаленко влетів другий м’яч. І знову – після розіграшу штрафного. Скориставшись своєю перевагою в рахунку, росіянки почали грати більш спокійно, ніби запрошуючи українок атакувати. Однак, у "синьо-жовтих", як і раніше, мало що виходило попереду. Натомість Росія могла ще кілька разів збільшити свою перевагу.

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Ближче до кінця другого тайму збірна України перейшла на гру з п’ятим польовим, однак і розіграш штучної більшості не приніс результатів. А коли за дві хвилини до сирени Дубицька отримала червону картку, то стало ясно, що навряд чи нашій збірній вдасться створити диво. Так і сталося. Отже, 0:2 на користь збірної Росії.

Таким чином, жіноча студентська збірна України посіла друге місце, з чим ми її й вітаємо.

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