Жіноча збірна України з волейболу пробилася на Євро-2019

У суботу, 5 січня, жіноча збірна України перемогла команду Чорногорії з рахунком 3:0 (25:22, 25:21, 25:21). Завдяки цій перемозі українки пробилися у фінальну частину Євро-2019.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі стала нападниця збірної України Олеся Рихлюк. На її рахунку 20 очок (2 ейси, 3 блоки). 14 та 13 очок набрали Надія Кодола та Анастасія Крайдуба.

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Після 5 матчів українки набрали 9 очок і стали недосяжними для чорногорок, які мають у своєму активі 6 балів. Лідирує у квартеті Греція, яка має чотири перемоги у чотирьох матчах і 12 очок відповідно. Свій матч проти Норвегії вони зіграють 6 січня. На Євро-2019 виходять дві кращі команди з групи. Фінальний турнір 31-го чемпіонату Європи з волейболу серед жінок вперше пройде в чотирьох країнах – Польщі, Угорщині, Словаччині та Туреччині – в серпні і вересні цього року.

Наступний матч підопічні Гарія Єгіазарова проведуть на виїзді проти команди Норвегії. Гра відбудеться у місті Осло, 9 січня о 18:00 за київським часом.