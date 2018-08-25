Жіноча збірна України з волейболу програла Греції у відборі на Євро-2019

Жіноча збірна України другий матч поспіль програла збірній Греції у відборі на чемпіонат Європи 2019 року.

Три дні до цього матчу, 22 серпня, ці команди вже зустрічалися. Тоді у Запоріжжі сильніші виявилися гречанки, які виграли усі три сети.

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У Греції теж перемогу святкували суперниці українок. Перші два сети ще була боротьба – двічі по 25:22, а у третьому гречанки цілковито розбили українок – 25:12.

Відтак збірна Греції очолила турнірну таблицю. Україна на другій позиції з двома перемогами та двома поразками. В неї стільки ж очок, як і Чорногорії, але краща різниця співвідношення партій 6:6 в українок проти 6:7 у чорногорок.

Наступний матч жіноча збірна України проведе вже у січні 2019 року.

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