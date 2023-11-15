Жіночі купе з'явилися вже у восьми пасажирських поїздах: список

Укрзалізниця запустила нові рейси з жіночими купе. Загалом такі купе є вже у 8 поїздах.

В Укрзалізниці зауважили, що саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці. Найвищою є й середня населеність жіночих купе – понад 80% на сьогодні. Тож, ймовірно, кількість таких вагонів зростатиме.

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У яких поїздах є жіночі купе

№81/82 Київ – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець;

№75/76 Київ – Кривий Ріг;

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

№29/30 Київ – Ужгород;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№26/236 Одеса – Рахів.

Жіночі купе на 7 маршрутах, окрім Одеса – Рахів, працюють від сьогодні, 15 листопада. Через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси виїде 16 листопада, а з Рахова – 17 листопада.

Нагадаємо, що жіночі купе в Україні з'явилася після того, як у травні жінки створили петицію з проханням створити жіночі вагони. Причиною стали регулярні скандали щодо порушення безпеки жінок з боку пасажирів-чоловіків: мовиться про домагання, насильство, навіть були випадки зґвалтування. Тож петиція швидко набрала необхідні 25 000 голосів.