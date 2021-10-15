Жінці стало зле: у Карпатах рятувальники вже другу добу шукають туристку в горах

У Карпатах в районі гори Піп Іван, що на Рахівщині, стало погано туристці. Рятувальники вже дві доби намагаються знайти жінку.

Повідомлення, що жінці стало погано, надійшло ще 13 жовтня орієнтовно о 5 годині ранку. Про це у коментарі розповіла речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир.

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У Карпатах загубилась жінка, якій стало погано

Жінці стало зле під час проходження туристичного маршруту в районі гори Піп Іван Рахівського району.

Рятувальників повідомили, що у жінки погіршилось самопочуття й вона потребує допомоги.

Станом на 12 годину 15 жовтня, пошуки туристки тривають,

– заявила Наталія Батир.

Речниця повідомила, що ні особу жінки, ні місце її перебування наразі не встановили.

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