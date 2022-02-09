Жиріновський та Лукашенко – реально клоуни, – Ярош

Поплічники Володимира Путіна заявляють, нібито українська армія не змогла б дати відсіч військам Росії. Однак Збройні сили України готові чинити опір армії Кремля.

Про готовність української армії у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів Командувач Української добровольчої армії та колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош. Він переконаний, що українська армія готова дати відсіч набагато краще у порівнянні з тим, що було ще пів року тому.

До теми Лукашенко про війну Росії та України: Триватиме максимум 3 – 4 дні – там нікому воювати

Ярош про готовність Збройних сил до відсічі

Натомість політик Володимир Жиріновський заявив, що Росія може знищити українське військо за 30 хвилин. Олександр Лукашенко ж вірить, нібито повномасштабна війна Кремля з Україною тривала б 3 – 4 дні. Ярош такі припущення поплічників Путіна спростував.

Те, що виголошують клоуни, коментувати звичайно не треба. Жиріновський, Лукашенко та інші – це реально клоуни, які ніколи не бачили, що таке війна, ніколи на ній не були й говорять всякі дурниці,

– наголосив екснардеп.

За словами Яроша, готовність української армії дати відсіч залежить, зокрема, від тих призначень, які відбулись влітку 2021 року. Бойові генерали стали генералами у нашій війні.

"Вони дуже ефективні у тому, що вони роблять й розуміють, як мають розвиватись Збройні сили й що треба робити для відбиття агресії на різних напрямках", – наголосив Ярош.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати українську землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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