Жиріновський остаточно все: його нарешті поховали

У Москві остаточно попрощались з затятим українофобом Михайлом Жириновським. Похорон особисто відвідали Володимир Путін, Сергій Шойгу та Дмитро Медведєв.

Про смерть Жиріновського стало відомо 6 квітня. Зауважимо, що помер він від ускладнень коронавірусу, хоч щеплювався російською вакциною проти COVID-19 8 разів.

До теми Путін приїхав на прощання з Жиріновським

Похорон Жиріновського в Москві

Володимира Жиріновського поховали в Москві 8 квітня. Відспівував українофоба в Храмі Христа Спасителя глава російської православної церкви патріарх Кирило.

Після цього тіло посіпаки Кремля перевезли в Дім союзів, де з ним попрощалася вся путінська еліта. Похорон відвідали також міністр оборони Сергій Шойгу, Дмитро Медведєв і Володимир Путін.



Путін відвідав похорон Жиріновського / Скриншоти з відео

Через прихід очільника Кремля з зали, де відбувалось прощання з Жиріновським, вигнали навіть почесний караул. Зауважимо, що до цього Путін тривалий час не виходив на публіку.

Росіяни прийшли попрощатись з українофобом

Вперше про смерть Жиріновського заявив сенатор Олександр Пронюшкін ще 25 березня. Однак спікер російського парламенту В'ячеслав Володін все заперечив.

Росіяни не приховують своєї вдячності до українофоба і шовініста Жиріновського. Чимало людей прийшли до Дому союзів, принесли із собою квіти.

Пропагандисти навіть зняли ролик, де росіяни розповідали, що смерть Жиріновського – "це велика втрата для країни". Також люди у траурному одязі назвали на відео українофоба "пророком" та "великим діячем".