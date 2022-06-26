Жирний штамп на сьомому пакеті санкцій, – Давидюк про наслідки масованого обстрілу України

У наступному пакеті санкцій Євросоюзу проти Росії може з'явитися заборона на російське золото." Його ще не розробляють, але через останні події з'явився "жирний штамп" на сьомому пакеті.

Так вважає політолог Микола Давидюк. Про це він сказав 24 каналу. І наголосив, що золото – це основні гроші кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Увага У Росії немає невичерпних запасів, якими нас лякають, – військовий експерт

За його словами, тому цей пункт у сьомому пакеті санкцій – удар саме по кишені глави Кремля.

Давидюк зазначив, що основний потік грошей з російського золота, діамантів та продажу зброї – "це чистий Путін". Він "кришує" та прикриває цей бізнес і має з цього відсоток, додав він.

Насправді удари, які пролунали по Києву, сьогодні, в неділю (26 червня – 24 канал) – це жирний штамп на сьомому пакеті санкцій,

– наголосив політолог.

Він запевнив, якщо ще до цього часу Європа думала, чи запроваджуватиме його, то зараз немає жодних сумнівів, що санкції таки введуть, навіть набагато жорсткіші. Але зроблять так, щоб країна-агресорка ще потужніше відчула наслідки.

Останні вибухи у Києві

Уранці 26 червня під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Російські окупанти завдали ракетних ударів по столиці.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що по місту хотіли вдарити 4 рази. Одну ракету збила ППО.

Постраждалі внаслідок ракетного удару по Києву зараз отримують медичну допомогу. Зокрема у лікарні перебуває мама 7-річної врятованої дитини.

Санкції ЄС проти Росії: що відомо

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз схвалив 6 пакетів санкцій, які вдарили по російського режиму.

ЄС та США наклали ембарго на російське вугілля й нафту. Євросоюз запровадив ембарго тільки на початку червня, однак не повністю. Росія все ще може продавати трубопровідну нафту.

Також у рамках санкцій ЄС проти Росії низку великих російських банків відключили від системи SWIFT. Не обійшлося без персональних санкцій проти воєнних злочинців і пропагандистів. Під санкціями опинилася родина прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

За даними видання Die Welt, через санкції ЄС російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 мільярда євро.

Наразі в ЄС ще не розробляють 7 пакет санкцій проти Росії. Однак у Євросоюзі вже обговорюють можливість включення золота в сьомий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

До речі Росія тепер заробляє на енергоресурсах більше, ніж до вторгнення в Україну, – Держдеп​

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