"Бийте фашистів": у Суджі громадянин Росії просить повісити Путіна

Журналісти продовжують спілкуватися з місцевими жителями Суджі. Зокрема один з чоловіків розповів, що справді думає про Путіна та російську владу.

Місцевого жителя звати Андрій Горбачов. Він проклинає російських військових та просить наших бійців повісити диктатора Владіміра Путіна.

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Житель Суджі сказав, що думає про Путіна та своїх військових

Він зазначив, що українські захисники бодай надали місцевим жителям гуманітарну допомогу. А російські вояки просто повтікали й не подбали про своїх же людей.

Ви нас хоча б напоїли, нагодували. Ці худоби нас залишили без води, без хліба, без нічого. Дякую вам, хлопці, дай Боже вам здоров'я!

– сказав чоловік.

Також він назвав Путіна х**ом, а російських військових – фашистами: "Бийте фашистів. Повісьте х**ла, будь ласка!".

Спілкування з жителем Суджі: відео (нецензурна лексика 18+)

Варто зазначити, що в мережі вже багато відео з жителями Курської області. Люди дуже розчаровані діями місцевої влади, оскільки ті їх покинули.

Крім цього, російські військові, які тікали з Курської області, грабували місцеве населення – відбирали машини, інше майно.

Також виявилося, що жителі прикордонних районів чудово володіють українською мовою. Водночас більшість з них самі не усвідомлюють цього. Під впливом російської пропаганди часто вони називають її суржиком, "х*хляцькою", балачкою.

Крім цього, вони розповідали, що коли відвідували віддаленіші регіони Росії, їх обзивали "х*охлами".

Південь Курської області належить до етнічних українських земель і століття русифікації не зуміли стерти мову жителів цього регіону.