Жителі Мелітополя 12 березня зберуться на мітинг на захист викраденого Росією мера
Джерело:"Мелитопольские ведомости"
У Мелітополі місцеві жителі 12 березня планують провести мітинг. Виступатимуть на захист викраденого Росією міського голови Івана Федорова.
Місцеве видання повідомляє, що жителі Мелітополя збираються 12 березня, о 7:00 поблизу будівлі райдержадміністрації.
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У Мелітополі проведуть мітинг на захист викраденого мера
Якщо ми не вийдемо і не захищатимемо нашого мера від свавілля, нас виловлюватимуть по одному. Разом ми сила,
– пишуть місцеві жителі у мережі.
Люди виходили протестувати проти викрадення Івана Федорова й 11 березня. Однак російські загарбники пригрозили їм стріляниною за порушення комендантської години.
Викрадення Федорова: що відомо
Росіяни 11 березня, приблизно о 16:00 викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова, коли він перебував у міському кризовому центрі. Загарбники зробили це, бо чоловік відмовився з ними співпрацювати. Його повезли в невідомому напрямку.
Моторошний момент викрадення мера зафіксували камери спостереження. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух назвав такі дії окупантів терактом.
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