Атака на туризм, – жителі Туреччини припускають, що пожежі в країні не випадкові

У курортних містах Туреччини спалахнули масові пожежі. Половину осередків вогню локалізували. Серед місцевих мешканців з'являються підозри, що стихія вирує через навмисний підпал.

Найбільше від пожеж постраждали курортні міста Анталія, Мармарис, Бодрум та суміжні з ними провінції. Це наштовхує турків на думку про те, що хтось навмисне здійснив підпал, щоб нашкодити туристичному бізнесу. Про це розповіла журналістка українського порталу Туреччини Ukr-ayna Катерина Шафак.

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Що зараз відбувається у Туреччині

На півдні країни скасували усі екскурсії, а готелі, до яких наближається вогонь – евакуйовують туристів. Також турецькі авіалінії оголосили, що безкоштовно змінюватимуть розклад рейсів в охоплених вогнем регіонах.

Ситуація занепокоїла як і простих громадян, так і владу. Дехто уже публічно заявляє про підпал.

Пожежі не починаються одночасно і вони якимось чином оточили лише туристичні місця. Тому турки думають, що це дійсно може бути така, як терористична, атака саме на туризм Туреччини. Він зараз, за це літо, потрошки почав набирати обертів,

– розповіла Шафак.

Однак журналістка зазначає, що доказів навмисного підпалу немає.

Пожежі на курортах у Туреччині: головне

Уперше вогонь спалахнув 28 липня у містечку Манавґрат у провінції Анталія. Через пожежу загинули 4 мешканці міста, ще близько 200 отримали травми та опіки. Вогонь пошкодив понад 100 приватних будинків та споруд.

Наступного дня стихія дісталася курортних міст Мармарис та Бодрум.

МЗС України повідомило, що постраждалих серед українців немає. Але за їхніми даними на курортах Туреччини зараз перебувають близько 100 тисяч наших громадян.

На допомогу Туреччині Україна відправила 2 пожежні літаки ДСНС.

У разі виникнення загрози життю та здоров’ю МЗС України просить українських громадян негайно звертатися на гарячу лінію Консульства України в Анталії +90 554 169 96 60 та Посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.