Миттєва карма: поки терористи обстрілювали українські міста, Росію сколихнув землетрус
У ніч на 22 березня російські окупанти з дронів обстріляли Ржищів Київської області. Однак в цей час природа вирішила їм помститись.
Про підземні поштовхи повідомили російські ЗМІ. Вони зазначають, що афтершоки землетрусу в Афганістані, ймовірно, спостерігали в Уфі, передає 24 Канал.
До теми Афганістан та Узбекистан сколихнули потужні землетруси: кількість жертв зросла
"Сейсмологічна" відплата Росії
За попередньою інформацією, мешканці п'яти житлових будинків в Уфі, які розташовані в різних частинах міста, повідомили про поштовхи на верхніх поверхах.
Відомо, що підземні поштовхи, які зафіксували на сході Росії, мали магнітуду 4,9. За даними фахівців Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, їх епіцентр залягав на глибині 13 кілометрів.
Сейсмологи також додають, що ніяких глобальних руйнувань або жертв внаслідок землетрусу не фіксували.
Росія обстріляла Ржищів з дронів: що відомо
- Уночі 22 березня у місті Ржищів Київської області окупанти поцілили у п'ятиповерхові гуртожитки та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. На місці спалахнула пожежа площею 330 квадратних метрів. Рятувальники гасили пожежу до ранку. А розбір завалів продовжується й досі.
- Кількість загиблих станом на 15.00 зросла до 6. З-під завалів дістали тіла ще 3 осіб.
- Частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. Доля 5 людей наразі невідома.