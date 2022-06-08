Жителів Кривого Рогу попередили про плановий виробничий вибух

Мешканців Кривого Рогу попередили про плановий вибух, який проводитиме підприємство "Кривбасвибухпром" 8 червня.

Вибухи можуть лунати у період з 9:00 до 13:00. Роботи виконують відповідно до затверджених методик та інструкцій.

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За попередніми даними, вибухи лунатимуть у кар'єрі Криворізького залізорудного басейну, але, як поспішили заспокоїти у пресслужбі Криворізької міськради, причин для занепокоєння немає.

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"Кривбасвибухпром" – це одне з найбільших підприємств з ведення вибухових робіт з досвідом роботи практично півстоліття. Потужна виробнича база дозволяє забезпечити підривання гірських порід з обсягами понад 40 мільйонів кубів.

Зауважимо, що російські загарбники регулярно обстрілюють Дніпропетровщину. Інколи прилітає і в Кривий ріг. Збройні Сили України продовжують стримувати російських загарбників на всіх напрямках вторгнення. Військам агресора довелося перейти до оборони на Криворізькому напрямку.

2 червня окупанти були змушені перейти до оборони непідготовлених рубежів на Криворізькому напрямку. У Генштабі ЗСУ розповіли, що збройні сили Росії активізували роботу своїх засобів радіоелектронної боротьби. Окрім того, окупанти продовжили обстрілювати цивільну інфраструктуру на Криворізькому напрямку.

7 червня російські вбивці атакували Криворізький район. Вони з "Ураганів" гатили по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці поранення отримав 46-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

Російські окупанти 31 травня вкотре обстріляли території Криворіжжя. Одне з сіл району при цьому потерпіло від мінометного вогню ворога. За даними районної адміністрації, на щастя, цього разу минулось без жертв чи руйнувань житлових будинків.

У ніч проти 29 травня у Дніпропетровській області не лунало сирен повітряної тривоги. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, таке останнім часом трапляється доволі рідко.

Втім днем раніше, 28 травня, окупанти обстріляли двома ракетами завод у Кривому Розі. На місці ворожого "прильоту" спалахнула пожежа, яка практично повністю знищила підприємство.

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