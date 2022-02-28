Мешканців Василькова закликали не сідати в псевдоевакуаційні автобуси

28 лютого 2022 , 21:49
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Джерело:

Верховна Рада України

Наразі у Василькові активізувалися "евакуаційні" автобуси, які начебто повинні забрати з міста жінок та дітей.

Влада міста наполегливо просить ігнорувати такий транспорт, оскільки він є ще однією зброєю окупанта. Про це повідомляють у телеграм-каналі Верховної Ради України.

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Мешканців Васильківки закликали перевіряти транспорт для евакуації 

У Василькові їздить автобус і збирає жінок і дітей на евакуацію! В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ СІДАЙТЕ В ЦЕЙ АВТОБУС!,
– йдеться у зверненні до містян. 

Влада міста зазначає, що це провокація, а окупанти вчергове намагаються прикриватися жінками і дітьми. 

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Автор: Юлія Бабич