Мешканців Василькова закликали не сідати в псевдоевакуаційні автобуси
28 лютого 2022 , 21:49Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада України
Наразі у Василькові активізувалися "евакуаційні" автобуси, які начебто повинні забрати з міста жінок та дітей.
Влада міста наполегливо просить ігнорувати такий транспорт, оскільки він є ще однією зброєю окупанта. Про це повідомляють у телеграм-каналі Верховної Ради України.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Мешканців Васильківки закликали перевіряти транспорт для евакуації
У Василькові їздить автобус і збирає жінок і дітей на евакуацію! В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ СІДАЙТЕ В ЦЕЙ АВТОБУС!,
– йдеться у зверненні до містян.
Влада міста зазначає, що це провокація, а окупанти вчергове намагаються прикриватися жінками і дітьми.Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші.