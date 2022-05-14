Жительці Закарпаття оголосили підозру за участь у шоу пропагандиста Кисельова
Джерело:Офіс генпрокурора
Закарпатка вирішила показати себе "у всій красі" на шоу путінського пропагандиста Дмитра Кисельова. В Україні взялись за цей інцидент.
Офіс генпрокурора повідомив, що жінці оголосили підозру. Її підозрюють у тому, що вона виготовляла та поширювала матеріали, в яких було заперечення збройної агресії Росії проти України та окупації нею певних територій нашої держави.
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Закарпатка виїхала до Москви
Слідство з'ясувало, що жінка виїхала до Москви ще наприкінці 2019 року. Звідси вона систематично працює проти України.
Зокрема, жителька Закарпаття в Росії регулярно відвідує ефіри російських пропагандистів і виступає там. У своїх виступах вона підло висловлює підтримку збройній агресії Росії проти нашої держави.
Також закарпатка підтримує колаборантів та гауляйтерів на тимчасово окупованих територіях України.
За якою схемою працює жінка
У Офісі генпрокурора розповіли, як саме підозрювана розповсюджувала пропаганду Кремля. Жінка з Закарпаття створила близько десятка профілів у соціальних мережах. Саме це була її так звана платформа для поширення брехливих постів.
У цих дописав вона виправдовувала те, що коїть російська армія в Україні. Збройні Сили України ж вона навпаки – підло дискредитувала. Війну не називала війною, а "операцією з повного звільнення Донбасу".
Звісно ж дотримувалась так званої стратегії Росії "іх там нєт". Тому заперечувала те, що російські війська присутні на Чернігівщині. Відео із загиблими там мирними українцями, яке є очевидним доказом звірств росіян, вона називала "черговою постановкою", як у звичній для Росії риториці.
Справу розслідує Служба безпеки України в Закарпатській області.
Колаборанти допомагають ворогу
- Саме через колаборантів, які йдуть на співпрацю з ворогом, ситуація на тимчасово окупованих територіях України ускладнюється. Але українські військові звільнять всю нашу землю і всіх зрадників обов'язково покарають за законом. Тим часом росіяни призначили "керівника" окупаційної адміністрації Запорізької області. На цю роль загарбники обрали одіозного екснардепа Євгена Балицького.
- На Херсонщині наші спецслужби хвалилися черговим успіхом із затримання колаборанта. Його вміло виманили та затримали. Зрадника звинувачують у тому, що він надавав росіянам інформацію про роботу українських військових та правоохоронних органів.
- Українці, які опинились під окупацією, мають сміливість і не бояться розгортати там підпілля. Тому по всьому Херсоні з'явились листівки, у яких пропонують нагороду за голову зрадника України та колаборанта Кирила Стремоусова. За його голову пропонують 500 тисяч гривень.
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