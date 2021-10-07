У житловому будинку Тбілісі прогримів вибух і спалахнула пожежа: одна людина постраждала
7 жовтня 2021 , 16:59Читать новость на русском
Джерело:Sputnik Грузія
В грузинській столиці Тбілісі сталася серія вибухів у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок інциденту спалахнула пожежа та постраждала одна людина.
Надзвичайна подія трапилася 7 жовтня у спальному районі Варкетілі. У Службі з управління НС повідомили, що причиною вибухів став витік газу.
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Постраждала одна людина
За попередньою інформацією, унаслідок інциденту постраждала одна особа.
На місці події працювали пожежники, станом на 11:00 вдалося локалізувати загоряння. Рятувальники продовжили роботу стосовно ліквідації полум'я.
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