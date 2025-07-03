Вибух поблизу Житомира: в області зафіксували забруднення повітря

У селі Березина, що поблизу Житомира, ввечері 2 липня сталися вибухи. На місці інциденту спалахнула пожежа, внаслідок чого там зафіксували забруднення повітря.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

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Поблизу Житомира зафіксували забруднення повітря

За підсумками досліджень, проведених групами оперативного реагування Центру контролю та профілактики хвороб, у двох локаціях села Березина зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій продуктів згоряння.

На відстані 100 метрів на схід від епіцентру вибуху зафіксовано перевищення таких показників:

діоксиду азоту – 0,3 мг/м³ при допустимій нормі 0,2 мг/м³;

сірчистого ангідриду – 2,5 мг/м³ за норми 0,5 мг/м³.

У точці, розташованій за 400 метрів на південний схід, виявили:

діоксид азоту – 0,26 мг/м³ при нормі 0,2 мг/м³;

сірчистий ангідрид – 1,8 мг/м³ за допустимого рівня 0,5 мг/м³.

У Житомирі та навколишніх населених пунктах провели заміри якості повітря у п'яти локаціях: селі Глибочиця, в районах аеропорту, автовокзалу, нижньої Польової та в селі Клітчин. У всіх точках показники залишаються в межах норми, перевищень не зафіксовано.

У Житомирському обласному ЦКПХ наголосили, що радіаційний фон у вказаних точках не перевищує рівня природного радіаційного фону для території України.

Нагадаємо, близько 18:00 2 липня в селі Березина поблизу Житомира на міжнародній трасі М-06 прогриміли два вибухи. Згодом голова Глибочицької громади Сергій Сокальський уточнив, що вибухи сталися на території двох виробничих приміщень.