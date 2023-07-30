У Житомирі чоловік з ножем намагався напасти на військового

У Житомирі затримано чоловіка, який погрожував перехожим ножем. Також він спробував напасти на військовослужбовця.

Інцидент стався вдень 29 липня. Наразі триває з’ясування всіх причин та обставин події.

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У Житомирі чоловік намагався напасти на військового

Як стало відомо, на вулиці Небесної Сотні невідомий чоловік поводиться агресивно та погрожує оточуючим ножем. На місце події оперативно прибули нацгвардійці.

Однак чоловік не відреагував на вимогу правоохоронців кинути ніж. Він спробував напасти на військовослужбовця. Після попереджувальних пострілів нацгвардієць був змушений зупинити нападника, поранивши його.

У підсумку чоловікові одразу надали першу допомогу та викликали швидку. Зараз він у лікарні – загрози його життю немає.

Зазначається, що чоловіка затримали за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Наразі триває з’ясування всіх причин та обставин події.



Чоловіка затримали / фото поліції



Правоохоронці затримали нападника на вулиці / фото поліції

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