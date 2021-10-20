У Житомирі горів студентський гуртожиток: є постраждалі

20 жовтня 2021 , 11:59
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Джерело:

"Телеграм Житомира"

У студентському гуртожитку агроколеджу в Житомирі вночі 20 жовтня сталася пожежа. Двох студенток забрали до лікарні.

Займання виникло на п'ятому поверсі гуртожитку № 3 Житомирського агротехнічного коледжу. Горіла кімната, розміром 5 на 3 метри.

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Рятувальникам повідомили про пожежу близько 00:51. Ліквідувати займання вдалось вже о 01:16 год. Вогонь знищив ліжко та пошкодив стіни.

Є постраждалі

Під час пожежі постраждали двоє дівчат. Попередньо відомо, що вони отруїлись продуктами горіння. Їх госпіталізували до дитячої міської лікарні.

Інші пожежі у студентських гуртожитках

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  • У гуртожитку Уманського національного університету садівництва спалахнула пожежа. Полум'я охопило близько 30 квадратних метрів. До лікарні потрапили 7 людей. Троє з них поранились, коли намагались вибратись надвір через розбите скло.
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  • У Кривому Розі на Дніпропетровщині вранці 21 вересня була пожежа в гуртожитку для військових. Горіла кімната на першому поверсі дев'ятиповерхівки.
Автор: Ольга Музика