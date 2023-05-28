У Житомирі під час тривоги чули гучні вибухи
28 травня 2023, 06:12Читать новость на русском
Вночі 28 травня російські загарбники вкотре атакували Україну. Вибухи було чутно й на Житомирщині.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал. Чи була це робота ППО – поки офіційно невідомо.
Важливо Масована атака дронами Києва: багато збитих, уламки падають на будинки, є загиблий
У Житомирі чули вибухи
Так, повітряна тривога вночі почала лунати у Києві та декількох регіонах. Під час сирени вибухи було чутно у Житомирі.
За попередньою інформацією, працювала ППО.
Наразі очікуємо офіційну інформацію від місцевої влади.
Нічна масована атака України: все, що відомо
- У ніч проти 28 травня російські військові атакували Україну дронами. Частина "Шахедів" була спрямована на Київ.
- Згодом у столиці пролунали вибухи. Місцева влада каже про те, що працювала ППО.
- Внаслідок влучання уламків у Києві у 7-поверхову нежитлову будівлю сталось руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі. Постраждалі: 1 особу поранено (травми нижніх кінцівок), 1 особа загинула.
- Мер Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі локалізують пожежу на площі 700 метрів квадратних. Руйнування будівельних конструкцій – на загальній площі 1000 "квадратів". Рятувальники працюють із залученням найновіших засобів і технологій.
- За інформацією КМВА, у Дарницькому районі внаслідок влучання уламків в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
- У Печерському районі пожежа на даху 9-поверхового будинку внаслідок падіння уламків БпЛА. Всі служби прямують на місце.
- У Святошинському районі працювала ППО.
- Також вибухи було чутно у Солом'янському районі. Відповідні служби спрямували на місце.
- Згодом Кличко актуалізував дані щодо Солом'янського району столиці. Внаслідок падіння уламків БпЛА госпіталізували жінку 35 років. Також загинув 41-річний чоловік.
- Як розповіла Наталя Гуменюк, окупанти намагалися обійти південну ППО, тому вони обходили в основному тимчасово окупованими територіями і потім розосереджувалися по Україні.
- За словами Гуменюк, те, що загарбники намагаються обходити Південь, – це пошук нової тактики. Вони тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху "Шахедів".