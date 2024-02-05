Особу чоловіка, частину ноги якого знайшли в Житомирі, вже встановили
5 лютого 2024, 13:41Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Напередодні, вранці 3 лютого, у Житомирі виявили частину людської ноги. Поліція вже встановила особу чоловіка.
Речниця поліції Житомирської області розповіла, що ця людина в розшуку не перебувала. Також додала, що заяву про зникнення чоловіка ніхто не подавав.
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Поліцейські знайшли рештки тіла
Встановлено, що це був 32-річний житель Житомира. Рештки тіла також знайдено,
– сказала Вікторія Дубовик.
Речниця додала, що в межах відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство), відпрацьовуються версії вчинення злочину.
Кінцівку приніс собака
- Повідомлення про моторошну знахідку надійшло до поліції в суботу, 3 лютого.
- Директор гаражного кооперативу у мікрорайоні Крошні розповів, що напередодні вночі кінцівку приніс собака. Про це свідчать записи з камер відеоспостереження.
- Поліцейські задокументували усі обставини події та вилучили речові докази. Кінцівку відправили для проведення відповідних досліджень.