На Житомирщині спіймали банду, яка вимагала гроші з бійця і погрожувала його вагітній дружині
Джерело:СБУ
Військовий на Житомирщині став жертвою банди рекетирів. Вони хотіли отримати від нього значну суму грошей та погрожували вбити його вагітну дружину.
Банда вимагала 190 тисяч гривень з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій. Зловмисників викрила Служба безпеки України спільно із Нацполіцією.
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Вивозили людей у катівні
Щодня рекетири вимагали у людей великі суми коштів під вигаданими приводами або через штучно спровоковані конфліктні ситуації.
Якщо жертви відмовлялися платити, учасники банди викрадали людей і відвозили їх до спеціально облаштованих катівень у місті Коростишів. Там вони застосовували до потерпілих особливо жорстокі тортури. Крім цього, правоохоронці перевіряють інформацію про зґвалтування декількох жінок.
Зловмисники також погрожували покалічити, а потім вбити вагітну дружину військового, якщо він не передасть їм 190 тисяч гривень.
Правоохоронці затримали двох лідерів і шістьох активних учасників банди під час передачі їм частини грошей від потерпілого.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в їхніх авто виявили:
- велику суму готівки, одержану злочинним шляхом;
- незареєстровані бойові засоби ураження;
- кастети, бейсбольні бити та різноманітну холодну зброю;
- списки потерпілих;
- банківські картки та мобільні телефони.
Наразі затриманим планують повідомити про підозру за вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження.
Зараз зловмисникам обирають запобіжний захід. Їм загрожує до 12 років тюрми.
Вимагання грошей: останні новини
- Рішенням суду Миколаєва було відправлено під варту посадовця однієї з військових частин Одеської області. Його підозрюють у відбиранні у солдатів грошей. Загрожує чоловіку до 12 років позбавлення волі. Посадовець перебуватиме під вартою без права внесення застави. Працював він командиром підрозділу матеріального забезпечення військової частини в Одеській області.
- У Львові викрили на хабарництві посадовців одного з університетів. Вони обіцяли успішне складання сесії за гроші. Затримано декана одного факультету та заступника декана іншого факультету. Їм вже повідомили про підозру. Посадовців затримали після отримання ними хабарів. Один з них отримав майже 17 500 гривень, а інший – 4 500 гривень.
- Мати військового Світлана Скрипник розповіла, що лікарі вимагали у неї грошей, щоб лікувати сина. Хоча він військовий і має лікуватись коштом держави під час воєнного стану. 24-річний син Світлани В'ячеслав Чуприна потрапив опікове відділення одного з медзакладів Дніпропетровщини в серпні 2022 року. У нього було поранення.