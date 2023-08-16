На Житомирщині спіймали банду, яка вимагала гроші з бійця і погрожувала його вагітній дружині

Військовий на Житомирщині став жертвою банди рекетирів. Вони хотіли отримати від нього значну суму грошей та погрожували вбити його вагітну дружину.

Банда вимагала 190 тисяч гривень з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій. Зловмисників викрила Служба безпеки України спільно із Нацполіцією.

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Вивозили людей у катівні

Щодня рекетири вимагали у людей великі суми коштів під вигаданими приводами або через штучно спровоковані конфліктні ситуації.

Якщо жертви відмовлялися платити, учасники банди викрадали людей і відвозили їх до спеціально облаштованих катівень у місті Коростишів. Там вони застосовували до потерпілих особливо жорстокі тортури. Крім цього, правоохоронці перевіряють інформацію про зґвалтування декількох жінок.



Зловмисники також погрожували покалічити, а потім вбити вагітну дружину військового, якщо він не передасть їм 190 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали двох лідерів і шістьох активних учасників банди під час передачі їм частини грошей від потерпілого.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в їхніх авто виявили:

велику суму готівки, одержану злочинним шляхом;

незареєстровані бойові засоби ураження;

кастети, бейсбольні бити та різноманітну холодну зброю;

списки потерпілих;

банківські картки та мобільні телефони.

Наразі затриманим планують повідомити про підозру за вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження.

Зараз зловмисникам обирають запобіжний захід. Їм загрожує до 12 років тюрми.

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