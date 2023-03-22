Атака дронами-камікадзе: на Житомирщині пошкоджено важливий об'єкт

Вночі російські терористи намагалися атакувати Україну "Шахідами". Зокрема, вони пустили дрони на Житомирщину.

Так, на Житомирщині вдалося збити "Шахіди". Однак один з об’єктів зазнав пошкоджень.

Важливо Нічна атака "Шахідів" на столицю: всі цілі були знищені

На Житомирщині через дрони пошкоджено один об'єкт

Як розповів очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, вночі під час атаки дронів три безпілотники ворога збили підрозділи протиповітряної оборони.

Однак внаслідок цього пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області.

Жертв і постраждалих від цього інциденту немає,

– зауважив глава регіону.

Нічна атака "Шахідами": все, що відомо