Атака дронами-камікадзе: на Житомирщині пошкоджено важливий об'єкт
22 березня 2023, 09:22Читать новость на русском
Джерело:Віталій Бунечко
Вночі російські терористи намагалися атакувати Україну "Шахідами". Зокрема, вони пустили дрони на Житомирщину.
Так, на Житомирщині вдалося збити "Шахіди". Однак один з об’єктів зазнав пошкоджень.
Важливо Нічна атака "Шахідів" на столицю: всі цілі були знищені
На Житомирщині через дрони пошкоджено один об'єкт
Як розповів очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, вночі під час атаки дронів три безпілотники ворога збили підрозділи протиповітряної оборони.
Однак внаслідок цього пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області.
Жертв і постраждалих від цього інциденту немає,
– зауважив глава регіону.
Нічна атака "Шахідами": все, що відомо
- 22 березня о 04:25 гучні вибухи пролунали у Хмельницькій області. Місцеві злякалися, що це приліт. Проте місцева влада заявила, прильотів немає – це була робота ППО.
- У КМВА повідомили, що, за попередньою інформацією, для атаки на столицю ворог використав "Шахіди". Проте усі цілі, які залетіли на територію Київської області, були знищені. На щастя, минулося без жертв та руйнувань.
- У ніч на 22 березня ворог обстріляв місто Ржищів Київської області, влучивши в декілька житлових будинків. Зокрема, йдеться про 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею.
- Станом на 07:00 було відомо про загибель 3 людей, 2 постраждалих та врятовану 1 особу. За попередньою інформацією, під завалами перебуває 4 особи.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що після атаки на Київщині, за попередніми даними, до медичного закладу госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина.
- Як розповіли у Генштабі, 16 з 21 "Шахідів" вдалося збити нашим військовим.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку дронами-камікадзе.
- Зеленський заявив, що щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари. "Успіх українських сил на землі, у небі та в морі реально наближає мир. Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність", – написав Зеленський.